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Кабмін збільшив коефіцієнти для посадових окладів ряду співробітників Ради

Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів збільшив коефіцієнти, за якими визначаються розміри посадових окладів ряду співробітників Верховної ради України. Таке рішення уряд схвалив на сьогоднішньому засіданні.

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Про це повідомив депутат ВР Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Кабмін збільшив коефіцієнти, за якими визначаються розміри посадових окладів працівників патронатних служб голови ВР, його заступників, керівника апарату, депутатських фракцій (депутатських груп) у ВР", - зазначив парламентарій.

Зокрема, головному консультантові секретаріату спікера Ради, головному консультантові секретаріату депутатської фракції коефіцієнт 2,3 підвищили до 2,7, старший консультант секретаріату депутатської фракції в ВР отримав 2,7 замість 1,79, а консультанту секретаріату депутатської фракції коефіцієнт 1,65 підвищили до 1,8.

Нагадаємо, КМУ також підвищив посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1 тарифного розряду з 2 102 гривень до 2 225 гривень; ставка бюджетників підвищується з 1 вересня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, Рада 25 серпня схвалила закон про підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 вересня до 5000 гривень.

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