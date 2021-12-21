Уряд затвердив критерії ризиків розповсюдження пластикових пакетів в магазинах

Кабінет міністрів затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері розповсюдження пластикових пакетів. Постановою визначається періодичність планових заходів державного нагляду (контролю).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 20 грудня 2021 р. № 1347, оприлюднену на Урядовому порталі.
Згідно з документом, до порушень віднесені такі дії:
Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, за такою шкалою:
Планові заходи нагляду Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за дотриманням вимог про обмеження обігу пластикових пакетів на території України здійснюються з такою періодичністю:
Нагадаємо, згідно з законом з 10 грудня забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування. Ця заборона не поширюється на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.
Крім того, з 10 березня 2022 року забороняється розповсюдження в магазинах та закладах громадського харчування надтонких (із стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.