Уряд затвердив критерії ризиків розповсюдження пластикових пакетів в магазинах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 20 грудня 2021 р. № 1347 , оприлюднену на Урядовому порталі.

Планові заходи нагляду Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за дотриманням вимог про обмеження обігу пластикових пакетів на території України здійснюються з такою періодичністю:

Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, за такою шкалою:

Нагадаємо, згідно з законом з 10 грудня забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування. Ця заборона не поширюється на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

Крім того, з 10 березня 2022 року забороняється розповсюдження в магазинах та закладах громадського харчування надтонких (із стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.