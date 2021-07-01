Кабмін затвердив український міжнародний COVID-сертифікат
Сьогодні, 29 червня, Кабінет міністрів затвердив вимоги щодо формування та подальшого використання COVID-сертифіката. Кожен документ матиме унікальний електронний ідентифікатор та QR-код.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.
Відповідно до рішення органу виконавчої влади, сформований український міжнародний COVID-сертифікат міститиме в собі:
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ПІБ власника документа українською мовою та латинськими літерами;
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дату народження власника;
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інформацію стосовно хвороби;
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унікальний номер сертифіката;
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строк дії сертифіката;
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назву країни, яка видала сертифікат;
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інформацію про уповноважену установу;
Зокрема, в документі будуть описані дані щодо:
- вакцинації від COVID-19 (інформація про вакцину, кількість доз вакцини відповідно до інструкції для медичного застосування лікарського засобу, порядковий номер отриманої дози вакцини та дата введення останньої дози, країна вакцинації);
- негативного результату тестування на COVID-19 (інформація про тест, дата і час забору зразка біологічного матеріалу та отримання результату дослідження, інформація про суб’єкта господарювання, що має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та провів дослідження);
- одужання особи від COVID-19 (дата першого позитивного результату тестування на COVID-19);
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що міститиме та хто отримає COVID-сертифікат.