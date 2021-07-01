Кабмин утвердил украинский международный COVID-сертификат
Сегодня, 29 июня, Кабинет министров утвердил требования относительно формирования и дальнейшего использования COVID-сертификата. Каждый документ будет иметь уникальный электронный идентификатор и QR-код.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.
Согласно решению органа исполнительной власти, сформированный украинский международный COVID-сертификат будет содержать в себе:
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ФИО владельца документа на украинском языке и латинскими буквами;
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дату рождения владельца;
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информацию о болезни;
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уникальный номер сертификата;
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срок действия сертификата;
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название страны, выдавшей сертификат;
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информацию об уполномоченном учреждении;
В частности, в документе будут описаны данные про:
- вакцинацию от COVID-19 (информация о вакцине, количество доз вакцины в соответствии с инструкцией для медицинского применения лекарственного средства, порядковый номер полученной дозы вакцины и дата введения последней дозы, страна вакцинации);
- отрицательного результата тестирования на COVID-19 (информация о тесте, дата и время забора образца биологического материала и получения результата исследования, информация о субъекте хозяйствования, который имеет лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике и провел исследования);
- выздоровление лица от COVID-19 (дата первого положительного результата тестирования на COVID-19);
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что будет содержать и кто получит COVID-сертификат.