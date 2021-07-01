ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин утвердил украинский международный COVID-сертификат

Новина українською →
Киев, Четверг 01 июля 2021 20:45
Кабмин утвердил украинский международный COVID-сертификат Фото: Кабмин утвердил требования к COVID-сертификату (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 29 июня, Кабинет министров утвердил требования относительно формирования и дальнейшего использования COVID-сертификата. Каждый документ будет иметь уникальный электронный идентификатор и QR-код.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Согласно решению органа исполнительной власти, сформированный украинский международный COVID-сертификат будет содержать в себе:

  • ФИО владельца документа на украинском языке и латинскими буквами;

  • дату рождения владельца;

  • информацию о болезни;

  • уникальный номер сертификата;

  • срок действия сертификата;

  • название страны, выдавшей сертификат;

  • информацию об уполномоченном учреждении;

В частности, в документе будут описаны данные про:

  • вакцинацию от COVID-19 (информация о вакцине, количество доз вакцины в соответствии с инструкцией для медицинского применения лекарственного средства, порядковый номер полученной дозы вакцины и дата введения последней дозы, страна вакцинации);
  • отрицательного результата тестирования на COVID-19 (информация о тесте, дата и время забора образца биологического материала и получения результата исследования, информация о субъекте хозяйствования, который имеет лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике и провел исследования);
  • выздоровление лица от COVID-19 (дата первого положительного результата тестирования на COVID-19);

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что будет содержать и кто получит COVID-сертификат.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVID-19 сертификаты Коронавирус Кабинет Министров Украины
NEWS
В Украине официально ввели COVID-сертификат: что будет содержать и кто его получит
В Украине официально ввели COVID-сертификат: что будет содержать и кто его получит
DAILY
Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно