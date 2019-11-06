В Україні з'явиться кол-центр для жертв домашнього насильства

Кабінет міністрів України ухвалив створення кол-центру для жертв домашнього насильства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Відповідне рішення Кабмін схвалив у ході сьогоднішнього засідання.

"Уряд продовжив комплексну програму протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей. Рішення уряду дозволить створити сучасний кол-центр на 169 працівників, де цілодобово та безоплатно одночасно не менш як 16 операторів невідкладно реагуватимуть на випадки домашнього насильства, надаватимуть консультаційну та психологічну допомогу, передаватимуть ці дані у правоохоронні органи для реагування", - сказано у повідомленні.

Так, за рішенням уряду до реєстру буде підключено одночасно близько 10 тисяч користувачів, щоб забезпечити міжвідомчий інформаційний обмін між правоохоронними органами, органами прокуратури, Мінсоцполітики та іншими.

Нагадаємо, закон "Про запобігання та протидію домашньому насильству" 11 січня набув чинності. Даний закон Верховна рада прийняла на початку грудня 2017 року. Норма документа про обтяжуючі обставини набула чинності з 11 січня 2018 року. Однак переважна більшість норм закону вступило в силу з 11 січня 2019 року - через рік після публікації у виданні "Голос України".

Як писало РБК-Україна, в кінці січня помічник голови Національної поліції України Андрій Ткачов анонсував, що у 2019 році в Україні будуть працювати 45 мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильство. За його словами, відібрано близько 450 поліцейських, які після спеціальної підготовки працюватимуть у складі цих груп.