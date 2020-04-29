Кабмін затвердив порядок функціонування єдиного рахунку для податків та ЄСВ

Кабінет міністрів затвердив порядок функціонування єдиного рахунку для сплати податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ) та інших платежів, які контролюються Державною податковою службою. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 29 квітня.

Згідно з постановою, єдиний рахунок відкривається у Державному казначействі. Для переходу на єдиний податок потрібно повідомити Державну податкову службу в електронній формі через електронний кабінет.

З єдиного рахунка кошти перераховуються на бюджеті рахунки для зарахування надходжень та/або на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі.

Нагадаємо, 13 березня Верховна рада України схвалила раніше ветований законопроект №1049 "Про внесення змін у деякі закони України про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Закон ухвалено з пропозиціями глави держави Володимира Зеленського. Єдиний рахунок запроваджується з 1 січня 2021 року.

Як повідомляло РБК-Україна, закон щодо підтримки населення та бізнесу в умовах карантину через поширення коронавірусу набрав чинності 3 квітня.