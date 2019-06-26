Кабмін скоротив обсяг держзамовлення у навчальних закладах

Загальний обсяг держпідготовки фахівців на 1,3% менше, ніж у 2018 році
Кабінет міністрів України затвердив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році, а також проектні обсяги державного замовлення на 2020 та 2021 роки. Відповідне рішення уряд прийняв у ході засідання 26 червня, передає кореспондент РБК-Україна.
Зокрема, загальний обсяг підготовки фахівців у 2019 році передбачений у кількості 182567 осіб, у тому числі за денною формою навчання - 161794 особи.
Слід зазначити, що дані показники менше затверджених у 2018 році на 1,3% та 2,3% відповідно.
Уряд схвалив наступні обсяги прийомів держзамовлення на підготовку фахівців з вищою освітою:
Проектні показники держзамовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів становитимуть:
Передбачається, що зведений обсяг фінансування держзамовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році складає близько 34,6 млрд гривень, з них:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство економічного розвитку України планує затвердити обсяги держзамовлення у вищих навчальних закладах України, зменшивши кількість бюджетних місць майже на всіх спеціальностях за рівнем "магістр".
Як писало РБК-Україна раніше, в Міносвіти дали відповіді на найпоширеніші запитання абітурієнтів.