Кабмін затвердив нові критерії виявлення ризиків для перевірок бізнесу

Уряд схвалив ризик-орієнтований підхід до перевірок
Кабинет министров Украины утвердил новые критерии определения рисков для проверок бизнеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
В частности, члены правительства одобрили риск-ориентированный подход к проведению проверок, который предусматривает расширение перечня или наоборот отмены критериев определения риска для отдельных сфер деятельности. Новые критерии определения степени риска внедряются в следующих сферах:
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин отменяет ряд устаревших норм в рамках дерегуляции.