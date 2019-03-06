Кабмін затвердив нові критерії виявлення ризиків для перевірок бізнесу

Уряд схвалив ризик-орієнтований підхід до перевірок

Кабинет министров Украины утвердил новые критерии определения рисков для проверок бизнеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В частности, члены правительства одобрили риск-ориентированный подход к проведению проверок, который предусматривает расширение перечня или наоборот отмены критериев определения риска для отдельных сфер деятельности. Новые критерии определения степени риска внедряются в следующих сферах:

деятельности, направленной на снижение уровня потребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения (например, проверки кафе и ресторанов на выполнение ими правил организации специально отведенных мест для курения);

обеспечения биологической и генетической безопасности относительно сельскохозяйственных растений при создании, исследования и практического использования генетически модифицированных организмов (ГМО) на предприятиях АПК;

законодательно регулируемой метрологии;

безопасности железнодорожного транспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин отменяет ряд устаревших норм в рамках дерегуляции.