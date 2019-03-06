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Кабмін скасовує ряд застарілих норм у рамках дерегуляції

Новини » Економіка    06.03.2019 - 13:23
Кабмін скасовує ряд застарілих норм у рамках дерегуляції
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд також пропонує удосконалити видачу ліцензій

Кабінет міністрів України на засіданні 6 березня скасував ряд застарілих норм у рамках дерегуляції бізнесу. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, на сьогоднішньому засіданні, присвяченому дерегуляції та поліпшенню бізнес-клімату, скасували обмеження на максимальну цінову надбавку в 10% на медичне обладнання, а також спростили процедуру отримання довгострокових віз для іноземців. Тепер для оформлення віз іноземці зможуть подавати свої документи в Департамент консульської служби МЗС, не виїжджаючи за межі України. Очікується, що це рішення збільшить привабливість України для висококваліфікованих працівників (у тому числі і для незалежних членів наглядових рад державних компаній).

Крім того, Кабмін схвалив законопроект щодо вдосконалення ліцензування господарської діяльності, спрямований на усунення бюрократичних перешкод і зменшення контактів бізнесу з державними органами. Прийняття цього законопроекту Верховною радою дасть можливість знизити витрати українського бізнесу орієнтовно на 960 млн гривень на рік.

Також повідомляється, що уряд скасував 149 застарілих нормативно-правових актів, прийнятих у період 1993-1997 років.

 

Фото: проект закону

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд скасував обов'язкове ведення книги скарг і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі.

Раніше також стало відомо, що Кабінет міністрів розпочне переговори про вступ України до Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

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