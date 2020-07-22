Кабмін затвердив "Нафтогаз" постачальником "останньої надії"

Кабінет міністрів затвердив компанію ТОВ "ДК "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" на ринку природного газу. Компанія виграла конкурс і буде постачати газ споживачам, які не змогли укласти контракт.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 22 липня.

"Визначити товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" терміном на три роки в якості переможця конкурсу", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 липня в Міністерстві енергетики визначили постачальника "останньої надії" на ринку природного газу - ТОВ "ДК "Нафтогаз України".

Цінова пропозиція ТОВ "ДК "Нафтогаз України" - 2711,86 грн за тисячу куб. м з ПДВ з націнкою 0%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України переніс перехід на ринкові ціни газу для населення на один місяць - з 1 липня на 1 серпня.

Як зазначила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, постачальник "останньої надії" зможе гарантовано поставляти газ споживачеві, якщо той не укладе контракт.

У червні НАК "Нафтогаз України" продавала газ для потреб населення по 2,57 грн за куб. м. Ця ціна була розрахована на підставі цін на нідерландському хабі TTF (Амстердам) плюс витрати на доставку в Україну.

Раніше повідомлялося, уряд Олексія Гончарука ввів, а уряд Дениса Шмигаль затвердив в меморандумі з МВФ підхід для визначення ціни газу для населення за принципом імпортного паритету - т.зв. "Амстердам+".