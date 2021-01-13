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Кабмін затвердив концепцію космічної програми: з бюджету витратять 15 млрд гривень

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки. З державного бюджету планують витратити 15 млрд гривень.

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Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 13 січня, яке транслювалося на Youtube.

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік з урахуванням його можливостей.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з державного бюджету на 2021-2025 роки становить близько 15 млрд гривень.

"Україна має статус космічної держави завдяки науковому, інженерному, виробничому потенціалу та ряду заходів, здійснених у 1992-2020 роках: міжнародні комерційні проекти, збереження важливих ланок розроблення та виробництва ракетно-космічної техніки, запуск українських супутників тощо", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів визначив 30 пріоритетних напрямків, які ляжуть в основу економічної стратегії України до 2030 року. Серед представлених напрямків - це підтримка фінансового сектору, цифрова економіка, надра, освіта.

Нагадаємо, у вересні на засіданні Кабінету міністрів України було затверджено План пріоритетних дій уряду.

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