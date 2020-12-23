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Кабмін затвердив концепцію економічного розвитку Донбасу

Автор: Игорь Литвиненко

Кабінет міністрів затвердив концепцію економічного розвитку Донецької і Луганської областей. Концепція ляже в основу відповідної стратегії.

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Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, концепція економічного розвитку Донбасу є основою для економічного відновлення територій.

"Ці території потребують додаткових стимулів, які створять привабливий майданчик для залучення інвестицій. Зокрема, мова йде про розвиток у напрямку реального сектора економіки, індустріалізації, розвитку критичної інфраструктури та логістики", - повідомив Шмигаль.

Відповідно до прийнятої концепції, стратегія її реалізації повинна бути підготовлена у шестимісячний строк Міністерством юстиції спільно з центральними та місцевими органами влади.

Раніше РБК-Україна писало, що створення на вільній частині Донбасу спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи реінтеграції.

Також повідомлялося, що стратегія економічного розвитку Донбасу повинна з'явитися у Верховній раді навесні 2021 року.

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