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В ООН підтримують створення Вільної економічної зони на Донбасі

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 15:48
В ООН підтримують створення Вільної економічної зони на Донбасі
Фото: Дафина Герчева (facebook.com/UNDPUkraine)
Автор: РБК-Україна

Програма розвитку ООН підтримує створення Вільної економічної зони на Донбасі. Це дозволить створити нові робочі місця, що буде сприяти скороченню бідності, швидкого і стійкого економічного розвитку.

Про це заявила постійний представник ПРООН в Україні Дафина Герчева в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Також в організації підтримують відновлення зв'язків з населенням непідконтрольних територій.

"Конфлікт завдав сильний удар по Донецькій і Луганській областях, що призвело до невтішних економічних перспектив, втрати роботи, бідності і соціальної ізоляції", - зазначила Герчева.

За її словами, ідея вільної економічної зони полягає в тому, щоб залучити інвесторів і створити робочі місця. Ця ініціатива могла б вирішити проблему відсутності інвестицій. Зокрема, будуть запропоновані нові можливості для місцевих підприємців, місцевих громад, постачальників соціальних послуг, які зараз страждають від застарілої інфраструктури та брак фінансових ресурсів.

Нагадаємо, питання про створення Вільної економічної зони на Донбасі виносився президентом Володимиром Зеленським на всеукраїнське опитування. За попередніми підрахунками, за створення такої зони проголосували 46,7% респондентів, проти - 46,4%.

За словами Зеленського, створення Вільної економічної зони на Донбасі буде сприяти залученню інвестицій в регіон та завершення війни.

Раніше глава української делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна буде пропонувати створення Вільної економічної зони на Донбасі в рамках особливого порядку місцевого самоврядування.

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