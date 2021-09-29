Кабмін затвердив чисельність осіннього призову та виділив новобранцям по 4500 гривень

Кабінет міністрів України затвердив чисельність громадян, що підлягають призову на строкову військову службу у жовтні - грудні 2021 року на рівні 13 575 осіб. Загальний обсяг видатків становить 62,9 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 29 вересня, яке транслювалося на Youtube .

Згідно з документом, до Збройних сил візьмуть 6 500 осіб, до Держспецтрансслужби - 600, до Національної гвардії - 4 775, до Держприкордонслужби - 1 700.

Обсяг видатків на одного призовника становить 4 633 гривні 13 копійок, із них: 4 540 гривень - для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу; 93 гривні 13 копійок - для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян України, призваних на строкову військову службу, із збірних пунктів обласних, Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки до місця служби).