Кабмін затвердив безвізову угоду ще з одною курортною країною

Як зазначається в пояснювальній записці, станом на цей час громадянам Республіки Сейшельські острови для в’їзду в Україну оформлюються відповідні візи в закордонних дипломатичних установах України та візи в електронному вигляді (е-Віза).

Згідно з одностороннім рішенням Республіки Сейшельські острови громадяни України можуть в’їжджати і перебувати в Республіці Сейшельські острови з туристичною метою строком до 90 днів без необхідності оформлення візи.

За результатами переговорного процесу з сейшельською стороною дипломатичними каналами узгоджено проект Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Сейшельські острови про взаємне скасування візових вимог.

Положеннями проекту угоди передбачається запровадження безвізового в’їзду та перебування громадян України та громадян Республіки Сейшельські острови в державі іншої сторони строком до 90 днів протягом 180 днів.