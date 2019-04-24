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Кабмін уточнив умови малої приватизації

Новини » Економіка    24.04.2019 - 15:47
Кабмін уточнив умови малої приватизації
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Для приватизації малих об'єктів уточнили умови їх продажу

Кабінет міністрів України на засіданні 24 квітня уточнив додаткові умови продажу об'єктів малої приватизації. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, Кабмін доповнив порядок проведення електронних для продажу об'єктів малої приватизації, уточнивши додаткові умови їх реалізації. Зокрема, зміни пропонують:

  • уточнення функціоналу електронної торговельної системи щодо автоматичної установки часу проведення аукціонів;
  • надання органам приватизації можливості внести зміни до переліку об'єктів, що підлягають приватизації в реєстрі;
  • вказувати в реєстрі інформацію про приватизацію орендованих об'єктів шляхом викупу;
  • уточнення порядку здійснення дій щодо підписання, затвердження та опублікування протоколу про результати електронного аукціону і початку таких дій;
  • уточнення випадків неповернення гарантійного та реєстраційного внесків переможцю електронного аукціону.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, в лютому Кабмін прискорив оцінку державного майна перед приватизацією.

Раніше також повідомлялося, що від малої приватизації Україна отримала 456 мільйонів гривень в 2018 році.

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