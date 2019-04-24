Кабмін уточнив умови малої приватизації
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Для приватизації малих об'єктів уточнили умови їх продажу
Кабінет міністрів України на засіданні 24 квітня уточнив додаткові умови продажу об'єктів малої приватизації. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Відзначимо, Кабмін доповнив порядок проведення електронних для продажу об'єктів малої приватизації, уточнивши додаткові умови їх реалізації. Зокрема, зміни пропонують:
- уточнення функціоналу електронної торговельної системи щодо автоматичної установки часу проведення аукціонів;
- надання органам приватизації можливості внести зміни до переліку об'єктів, що підлягають приватизації в реєстрі;
- вказувати в реєстрі інформацію про приватизацію орендованих об'єктів шляхом викупу;
- уточнення порядку здійснення дій щодо підписання, затвердження та опублікування протоколу про результати електронного аукціону і початку таких дій;
- уточнення випадків неповернення гарантійного та реєстраційного внесків переможцю електронного аукціону.
Фото: постанова Кабміну
Нагадаємо, в лютому Кабмін прискорив оцінку державного майна перед приватизацією.
Раніше також повідомлялося, що від малої приватизації Україна отримала 456 мільйонів гривень в 2018 році.