Кабмін встановив заборону на експорт коксівного вугілля
Кабінет Міністрів України прийняв постанову про внесення коксівного вугілля до переліку товарів, експорт яких заборонений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства енергетики України.
Це рішення було прийнято з метою забезпечення належної підготовки та проходження опалювального сезону, зокрема накопичення достатніх запасів палива, а також для запобігання зловживанням та маніпуляціям з якістю вугілля, які можуть бути використані для роботи теплової генерації під час опалювального сезону.
Нагадаємо, в червні цього року за ініціативою Міненерго урядовою постановою була закріплена заборона на експорт природного газу українського походження, мазуту і вугілля (крім коксівного).
Раніше ми писали, що приватні ТЕС успішно накопичують вугілля для проходження зими незважаючи на складнощі і великі борги перед ними.
Також повідомлялося, що українські державні шахти змушені продавати вугілля в 4 рази дешевше ринкової ціни, через що вони залишаються недофінансованими і скорочуватимуть видобуток.
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