ua ru
Чт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кабмін встановив заборону на експорт коксівного вугілля

Новость на русском →
Київ, Четвер 08 вересня 2022 15:48
Кабмін встановив заборону на експорт коксівного вугілля Фото: уряд ввів заборону на експорт коксівного вугілля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кабінет Міністрів України прийняв постанову про внесення коксівного вугілля до переліку товарів, експорт яких заборонений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства енергетики України.

Це рішення було прийнято з метою забезпечення належної підготовки та проходження опалювального сезону, зокрема накопичення достатніх запасів палива, а також для запобігання зловживанням та маніпуляціям з якістю вугілля, які можуть бути використані для роботи теплової генерації під час опалювального сезону.

Нагадаємо, в червні цього року за ініціативою Міненерго урядовою постановою була закріплена заборона на експорт природного газу українського походження, мазуту і вугілля (крім коксівного).

Раніше ми писали, що приватні ТЕС успішно накопичують вугілля для проходження зими незважаючи на складнощі і великі борги перед ними.

Також повідомлялося, що українські державні шахти змушені продавати вугілля в 4 рази дешевше ринкової ціни, через що вони залишаються недофінансованими і скорочуватимуть видобуток.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кримінальна справа Минэнерго Вторгнення Росії до України
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках
Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках
DAILY
Полон у бурятів та допити в ФСБ: історія фермера з села біля Високопілля
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Полон у бурятів та допити в ФСБ: історія фермера з села біля Високопілля