Кабмін встановив норми забезпечення учнів в ПТУ

Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)

Порядок стосується використання спецодягу для навчання

Кабінет міністрів на засіданні 17 липня схвалив порядок закупівлі, використання та обліку спецодягу для учнів закладів профосвіти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки.

Як зазначається в повідомленні, порядок, зокрема, визначає механізм використання одягу, взуття та інших засобів захисту під час виробничого навчання.

"Тривалий час механізм забезпечення учнів спецодягом не був врегульований нормативно, і заклади самостійно передбачали ресурси на його закупівлю та оновлення. Однак тепер уряд затвердив порядок, де чітко визначене джерело фінансування та розподілені зони відповідальності кожної зі сторін - адміністрації, учнів та засновників", - зазначили в прес-службі.

Порядок також стосуватиметься студентів індустріально-педагогічних коледжів і технікумів, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання.

У документі закладені наступні правила. Якщо учні опановують професії зі шкідливими умовами праці, пов'язані із забрудненнями або роботою у несприятливих умовах, заклад має передбачити для них спеціальний одяг - комбінезони, фартухи з нагрудниками, утеплені куртки та штани для роботи у холодну пору року. Крім того, учням мають надавати взуття - чоботи або черевики, - а також додаткові захисні засоби, наприклад, респіратори, рукавиці, закриті захисні окуляри тощо.

Спецодяг купуватимуть за рахунок коштів, передбачених на охорону праці, а його облік проводитиме керівник закладу. Оскільки одяг фактично буде власністю профтеху, після завершення навчання учні мають повернути його. На період використання кожної партії спецодягу заклади повинні опікуватися його обезпилюванням, пранням, сушінням, дегазацією тощо.

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів схвалив законопроект "Про професійну (професійно-технічну) освіту".

Як повідомляло РБК-Україна Верховна рада схвалила закон "Про професійну передвищу освіту", яким регулюється питання фінансування технікумів і коледжів. За документ проголосували 254 парламентаря.