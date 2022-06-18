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Кабмін встановив фіксовану ціну на постачання від "Нафтогазу"

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Київ, Субота 18 червня 2022 17:28
Кабмін встановив фіксовану ціну на постачання від "Нафтогазу" Фото: Кабмін встановив фіксовану ціну на постачання від "Нафтогазу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабмін запровадив фіксовану ціну для постачання від "Нафтогазу" операторам газорозподільних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Під час засідання Кабінету міністрів затвердили постанову, згідно з якою "Нафтогаз" на час військового стану та 6 місяців після її завершення постачатиме блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною", - розповів прем'єр.

За словами Шмигаля, таке рішення допоможе стабілізувати постачання газу для всіх споживачів та спростить роботу газотранспортної системи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" постачатиме газ для 8,8 млн українських домогосподарств за ціною 7,96 грн/куб. м (з ПДВ без вартості транспортування).

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