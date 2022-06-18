Кабмін встановив фіксовану ціну на постачання від "Нафтогазу"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля .

"Під час засідання Кабінету міністрів затвердили постанову, згідно з якою "Нафтогаз" на час військового стану та 6 місяців після її завершення постачатиме блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною", - розповів прем'єр.

За словами Шмигаля, таке рішення допоможе стабілізувати постачання газу для всіх споживачів та спростить роботу газотранспортної системи.