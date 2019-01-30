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Кабмін врегулював підтвердження стажу роботи в окупованих районах

Новини » Політика    30.01.2019 - 13:57
Кабмін врегулював підтвердження стажу роботи в окупованих районах
Ілюстративне фото (UNDPUkraine)

Підтвердити стаж можна у визначеному Пенсійним фондом порядку

Кабінет міністрів України врегулював підтвердження стажу тим, хто працював на тимчасово окупованих територіях. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, Кабмін вніс зміни, згідно з якими врегульовано підтвердження трудового стажу за наявності виправлень або неточних записів у трудовій книжці за період роботи на підприємствах, в установах, організаціях, розташованих на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях, Автономній республіці Крим і Севастополі.

В документі уточнюється, що в такому випадку стаж роботи, який дає право на пенсію, зараховується в порядку, визначеному Пенсійним фондом за погодженням з Мінсоцполітики.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 січня зросла мінімальна пенсія для людей з великим трудовим стажем. Мінімальна пенсія зросла до 1669 гривень для осіб старше 65 років і стажем роботи не менше 30 років для жінок та 35 - для чоловіків.

Відзначимо, за рік пенсійної реформи вдалося легалізувати зайнятість близько 100 тис. українців.

 

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