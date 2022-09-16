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Кабмін спростив виплату пенсій після деокупації: що потрібно зробити

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Київ, П'ятниця 16 вересня 2022 18:22
Кабмін спростив виплату пенсій після деокупації: що потрібно зробити Фото: Кабмін спростив виплату пенсій після деокупації (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кабінет міністрів спростив порядок подання заявок на отримання пенсій на деокупованих територіях.

Про це заявив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Для цього Кабмін вніс зміни до постанови КМУ від 26.02.2022 р. № 162 "Про особливості виплати та доставки пенсій, грошової допомоги на період запровадження військового стану".

Тепер щоб жителі територіальних громад, розташованих у районі проведення військових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні та в деокупованих населених пунктах отримали пенсії, необхідно протягом трьох місяців після деокупації подати заяви про виплату пенсії чи грошової допомоги до органу Пенсійного фонду України чи органу соціального захисту населення

Зробити це можна через сільського, селищного, міського голову, старосту із зазначенням дати та місця подання заяви, посади, власного імені та прізвища особи, яка прийняла заяву.

Раніше ми писали, що з 13 вересня у Балаклії та Граковому Харківської області почали виплачувати пенсії одразу за п'ять місяців – за той період, що населені пункти перебували в окупації.

Також раніше у пенсійному фонді дали роз'яснення, чи виплачується пенсія українцям у разі переїзду за кордон.

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