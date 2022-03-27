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Уряд спростив ввезення в Україну радіостанцій, квадрокоптерів та тепловізовів для ЗСУ

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Україна, Неділя 27 березня 2022 12:45
Уряд спростив ввезення в Україну радіостанцій, квадрокоптерів та тепловізовів для ЗСУ Фото: поставки для ЗСУ будуть проходити через митницю простіше (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану. Товари для потреб ЗСУ можуть оформлюватися за окремим порядком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 26 березня 2022 р. № 362.

Перелік товарів гуманітарної допомоги, до яких застосовується окремий порядок пропуску через митний кордон України:

  • Пластини для бронежилетів
  • Переносні радіостанції нецивільного призначення
  • Безпілотні літальні апарати (квадрокоптери) нецивільного призначення
  • Біноклі, монокуляри та інші оптичні труби, магніфери (збільшувачі) нецивільного призначення
  • Коліматорні приціли, оптичні приціли нецивільного призначення
  • Тепловізори, прилади нічного бачення

Згідно з документом, пропуск через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги здійснюється за умови подання до митних органів гарантійного листа кінцевого користувача товарів.

Лист оформлюється кінцевим користувачем товарів гуманітарної допомоги, яким є орган військового управління, визначений Міністерством оборони, правоохоронний орган, інше військове формування, утворене відповідно до закону, або інший суб’єкт, що здійснює боротьбу з тероризмом.

Зазначені товари підлягають взяттю в установленому порядку на облік в Збройних силах, правоохоронних органах, інших військових формуваннях, що здійснюють боротьбу з тероризмом.

Крім того, до переліку гуманітарної допомоги включені засоби індивідуального захисту (каски, бронежилети).

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Кабінет Міністрів України
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