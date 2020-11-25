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Кабмін спростив в'їзд в Україну з Донбасу і Криму громадянам від 14 до 16 років

Київ, Середа 25 листопада 2020 14:35
Кабмін спростив в'їзд в Україну з Донбасу і Криму громадянам від 14 до 16 років
Фото: Кабмін (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Кабінет міністрів спростив процедуру в'їзду з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму для українців у віці від 14 до 16 років. Ця категорія громадян зможе в'їжджати на територію України за свідоцтвом про народження.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 25 листопада.

Також Кабмін врегулював умови тимчасового припинення роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду на тимчасово окуповані території. Тепер передбачається можливість невідкладного в'їзду за наявності підстав гуманітарного характеру - повернення до місця проживання, возз'єднання сім'ї, важка хвороба, забезпечення ліками, для відвідування вишів і т.д.

Раніше РБК-Україна писало, що в 2021 році планується відкриття сервісних центрів на всіх КПВВ на Донбасі і адміністративному кордоні з Кримом з підконтрольною боку.

Також повідомлялося, що окупанти можуть розблокувати КПВВ на Донбасі протягом двох тижнів.

Раніше українська делегація в Тристоронньої контактній групі повідомила, що на переговорах вдалося узгодити технічні деталі для розблокування КПВВ в Донецькій і Луганській областях.

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