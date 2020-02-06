Кабмін спростив реєстрацію земельних ділянок

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За словами Олексія Гончарука, рівень відмов при реєстрації ділянок скоротиться до 4%

З 6 лютого в Україні запрацювала безкоштовна функція перевірки обмінних XML-файлів, необхідних для реєстрації земельних ділянок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Як пояснив прем’єр, обмінний XML-файл - це електронний документ, на основі якого вносяться відомості в систему Державного земельного кадастру. Він формується та підписується електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника.

"Відтепер, якщо ви подаєте документи для реєстрації земельної ділянки, ваш файл може бути автоматично перевірений програмою і ви отримаєте зворотний зв’язок із переліком помилок, яких ви припустилися. Раніше люди могли місяцями не отримувати відповіді, а в разі зворотного зв’язку їм не повідомлялося про те, яку саме помилку в файлі вони допустили", - зазначив Гончарук.

Крім того, при подачі електронної заяви на державну реєстрацію земельної ділянки буде можливість зробити посилання на протокол перевірки обмінного файлу. Також є можливість за QR-кодом перевірити валідність файлу.

За словами Гончарука, відповідне рішення зменшить рівень відмов у реєстрації земельних ділянок до 4%.

"Це ще один крок до прозорої роботи Держгеокадастру та усунення корупційних ризиків. Разом із відкритими на початку року координатами, що дозволили, до речі, ліквідувати тіньовий ринок з річним оборотом в 250 млн грн - відмови в реєстрації земельної ділянки за вигаданими причинами підуть у минуле", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру відкрила розширені дані про земельні ділянки.