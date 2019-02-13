Кабмін спростив розмитнення "євроблях"

Уряд скасовує обов'язкову сертифікацію по екологічним нормам

Кабинет министров Украины на заседании 13 февраля упростил процедуру таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации "евроблях". Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, в правительстве отметили, что одним из сдерживающих факторов таможенного оформления "евроблях" является сложная и длительная процедура их сертификации, в том числе, для подтверждения соответствия экологическим нормам. Отметим, без результатов сертификации такое авто не может быть растаможено.

С целью упрощения подтверждения соответствия такого автомобиля экологическим нормам при таможенном оформлении и первой регистрации на уровне с сертификатами соответствия теперь будут использовать технический паспорт страны последней регистрации.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее стало известно, что в последние дни оформления "евроблях" киевские таможенники будут работать до полуночи.

По словам президента Петра Порошенко, в Пенсионный фонд на данный момент поступило 5 миллиардов гривен от растаможки авто на иностранной регистрации.