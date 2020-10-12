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Кабмін спростив залучення міжнародної технічної допомоги

Україна, Понеділок 12 жовтня 2020 10:30
Кабмін спростив залучення міжнародної технічної допомоги
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів спростив залучення міжнародної технічної допомоги. Відповідну постанову уряд схвалив на своєму засіданні.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що при розробці нових правил врахували пропозиції партнерів з розвитку.

Згідно з документом, зменшуються бюрократичні процедури для реєстрації та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги. Розширюється перелік органів, які можуть виступати бенефіціарами проектів; удосконалюється процедура звільнення від оподаткування, що сприятиме більш широкій участі українських виробників та постачальників у процедурах закупівель за рахунок коштів МТД.

Також спрощуються процедури державної реєстрації або перереєстрації проектів та реєстрації представництва донорської установи; визначаються механізми та строки погодження планів закупівлі, а також зменшується паперовий документообіг.

"Проекти технічної допомоги дозволяють залучати провідних українських та міжнародних експертів, а також кращий світовий досвід у проведенні реформ", - підкреслили у Кабміні.

Нагадаємо, Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, що Україні надається фінансова допомога в інтересах ЄС, і це не є благодійністю.

Як писало РБК-Україна, Європейський союз готується виплатити Україні перший транш макрофінансової допомоги з програми на 1,2 млрд євро після траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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