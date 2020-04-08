Кабмін спростив експорт української зброї та військової техніки

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Суб'єкти господарювання зможуть встановлювати зовнішні ціни на товари військового призначення за погодженням з "Укроборонпромом"

Кабінет міністрів України спростив експорт української зброї та військової техніки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Так, на засіданні уряду було прийнято рішення скасувати зобов'язання суб'єктів господарювання, яким надані повноваження на експорт товарів військового призначення, здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати зовнішні ціни на товари військового призначення за погодженням з "Укроборонпромом".

Тепер суб'єкти господарювання, які отримали повноваження на експорт військової продукції, отримають право повноцінного самостійного виходу на зовнішні ринки без узгодження цін та маркетингової політики з держконцерном.

Реалізація постанови дозволить:

демонополізувати процеси зовнішнього ціноутворення;

створити рівні умови для самостійного здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

усунути штучні бар'єри, які призводять до надмірного витрачання ресурсів і часу підприємствами оборонно-промислового комплексу;

підвищити конкурентоспроможність вітчизняної продукції військового призначення на міжнародному ринку озброєння та військової техніки

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" планує розширити експорт озброєння в країни Південної Америки на тлі американських санкцій проти Російської Федерації за її втручання у військовий конфлікт у Венесуелі.

Крім того, експорт європейської військової техніки і обладнання буде здійснюватися за новими, більш жорсткими правилами.