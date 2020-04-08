ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін спростив експорт української зброї та військової техніки

Новини » Політика     08.04.2020 - 19:06
Кабмін спростив експорт української зброї та військової техніки
Фото: Денис Шмигаль (скріншот з Youtube)

Суб'єкти господарювання зможуть встановлювати зовнішні ціни на товари військового призначення за погодженням з "Укроборонпромом"

Кабінет міністрів України спростив експорт української зброї та військової техніки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Так, на засіданні уряду було прийнято рішення скасувати зобов'язання суб'єктів господарювання, яким надані повноваження на експорт товарів військового призначення, здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати зовнішні ціни на товари військового призначення за погодженням з "Укроборонпромом".

Тепер суб'єкти господарювання, які отримали повноваження на експорт військової продукції, отримають право повноцінного самостійного виходу на зовнішні ринки без узгодження цін та маркетингової політики з держконцерном.

Реалізація постанови дозволить:

  • демонополізувати процеси зовнішнього ціноутворення;
  • створити рівні умови для самостійного здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
  • усунути штучні бар'єри, які призводять до надмірного витрачання ресурсів і часу підприємствами оборонно-промислового комплексу;
  • підвищити конкурентоспроможність вітчизняної продукції військового призначення на міжнародному ринку озброєння та військової техніки

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" планує розширити експорт озброєння в країни Південної Америки на тлі американських санкцій проти Російської Федерації за її втручання у військовий конфлікт у Венесуелі.

Крім того, експорт європейської військової техніки і обладнання буде здійснюватися за новими, більш жорсткими правилами.

Кабмін призначив нових заступників голови МОЗ Кабмін пропонує посилити покарання для паліїв трави
Новини України Кабінет Міністрів Україниекспорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся