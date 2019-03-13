Кабмін спростив акредитацію закладів охорони здоров'я

Під спрощений порядок акредитації також потрапили аптеки

Кабинет министров Украины на заседании 13 марта упростил порядок аккредитации учреждений здравоохранения. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно принятым изменениям, учреждения здравоохранения независимо от формы собственности, в том числе аптеки, смогут проходить добровольную аккредитацию. Аккредитация проводится после получения лицензии на медицинскую практику. Кроме того, из пакета документов, которые подают на аккредитацию, исключили отчет о лечебной работе или фармацевтической деятельности за последние три года, а в случае первой аккредитации - за последние два года.

Фото: постановление Кабмина

Отметим, в Украине в 2015 году отменили обязательную аккредитацию аптек.

Напомним, по официальным данным, в Украине более 26 миллионов граждан уже подписали декларации со своим врачом. РБК-Украина писало, что в настоящее время появилась возможность заключать декларации с врачами сверх нормы. До этого Минздрав утвердил оптимальный объем практики для терапевта в размере 2000 деклараций, для семейного врача - 1800, для педиатра - 900.