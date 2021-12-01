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Кабмін зменшив відрахування прибутку НБУ до держбюджету-2022 на 10 млрд гривень

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2022 рік до другого читання зменшив суму відрахувань Національного банку. НБУ повинен перерахувати 13,581 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект державного бюджету, оприлюднений на сайті Верховної ради (законопроект №6000).

Таким чином, у порівнянні з проектом до першого читання сума зменшена на 10,853 млрд гривень.

"Установити, що у 2022 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених законом України "Про Національний банк України", перераховує до державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 13 581 000 тис. гривень", - йдеться в документі.

Нагадаємо, прогнозні очікування Національного банку частини прибутку до розподілу за 2021 рік, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету у 2022 році, становлять 13,6 млрд грн.

За даними НБУ, зміцнення курсу гривні до іноземних валют і зростання прибутковості довгострокових цінних паперів на світових ринках призвели до накопичення з початку 2021 року суми нереалізованих збитків від переоцінки в розмірі 32 млрд грн. Як наслідок, загальний консолідований результат НБУ за 6 місяців цього року становить 12 млрд грн збитку.

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