Кабмін суттєво змінив правила на ринку електроенергії

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії. "Енергоатом" отримав можливість продавати на рику 40% своєї електроенергії.

Відповідна постанова ухвалена на засіданні уряду 5 серпня.

Як зазначив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд намагається врегулювати кризову ситуацію енергетики та збалансувати ринок.

За його словами, постановою формується новий механізм ПСО з доопрацюванням в триденний термін.

"Буде збільшено обсяг електроенергії, який державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" зможуть продавати за двосторонніми договорами та інших сегментах ринку", - сказав він.

Шмигаль нагадав, що зараз "Енергоатом" продає за фіксованими цінами 90% електроенергії. Постанова змінює цю ситуацію.

"Енергоатом" продовжить постачати дешеву електроенергію для українських родин, тобто 50% електроенергії виробленої "Енергоатомом" буде направлятися на потреби населення, це 1 копійка за кіловат, при цьому "Енергоатом" отримає можливість реалізовувати практично 40% електроенергії за ринковими умовами. Це дасть змогу стати підприємству більш конкурентоспроможним", - сказав Шмигаль.

Згідно з постановою, НАЕК "Енергоатом" продає електричну енергію ДП "Гарантований покупець" в обсягах, необхідних для задоволення потреб населення на території ОЕС України за ціною 10,0 грн/МВт.год. Решту виробленої електричної енергії ДП "НАЕК "Енергоатом" продає на різних сегментах ринку на ринкових умовах.

Крім того, "Укргідроенерго" продає 30% від обсягу відпуску електричної енергії на ГЕС ДП "Гарантований покупець" за ціною 10,0 грн/МВт.год. Решту виробленої електричної енергії ПрАТ "Укргідроенерго" продає на різних сегментах ринку на ринкових умовах.

Нагадаємо, споживання електроенергії в енергосистемі України у червні 2020 року впало на 4,4% у порівнянні з червнем 2019 року (8,9 млрд кВт∙год проти 9,3 млрд кВт∙год).

Падіння уповільнилось після скорочення у квітні (-8%) та травні (-6,2%).