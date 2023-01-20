Фото: Кабмин создал комиссию по расследованию причин авиакатастрофы в Броварах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабинет министров Украины создал правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы вертолета в Броварах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Кабмин утвердил персональный состав правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы вертолета EC 225 LP, произошедшей 18.01.2023 в г. Бровары Киевской области. "Поручено правительственной комиссии подать КМУ до 18.02.2023 отчет о результатах расследования причин авиакатастрофы вертолета ЕС 225 LP и принятых мер", - заявили в Кабмине. Также решением кабинета министров Национальному бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами было рекомендовано провести в установленном порядке техническое расследование соответствующей авиакатастрофы.