Кабмін в середу врегулює запуск ринку електроенергії з 1 липня

Кабінет міністрів України на наступному засіданні ухвалить всі необхідні рішення для запуску ринку електроенергії з 1 липня. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Інтер".

Він зазначив, що необхідні рішення будуть прийняті в середу на засіданні Кабміну.

"Регулятор повністю підготував нормативну базу. Ми в середу приймемо 2-3 питання, і вся нормативна база буде прийнята, і, думаю, введення буде вчасно", - сказав Гройсман.

За словами прем'єр-міністра, важливим є те, щоб при запуску ринку не підвищилася ціна на електроенергію для населення.

"Тут закон нам дає можливість обмежити ціну, і ми це зробимо", - додав він.

Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що Кабінет міністрів повинен підготувати відтермінування запуску ринку електроенергії

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив про ризик запуску нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року. Він нагадав, що одним із зобов'язань України перед Європейським союзом є реформування енергетичної сфери, і ключовим тут є демонополізація енергетичних ринків..