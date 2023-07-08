Кабмин упростил передачу донорской крови на фронт

Украинское правительство упростило механизм поставок донорской крови на фронт. Это позволит сохранить больше жизней наших защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Как отмечают в правительстве, новое постановление Минздрава поможет избежать бюрократию и неоптимально организованные процессы в вопросе передачи донорской крови нашим военным.
Теперь в каждом медицинском подразделении будет человек, который отвечает за донорскую кровь. Он сможет заранее сформулировать запрос на нужные объемы крови, чтобы их вовремя подготовили и направили в зону боевых действий.
Процесс получения донорской крови теперь будет предусматривать следующий алгоритм действий:
Задача медицинских подразделений будет сводится к формировании запросов и отчетов.
"Такой подход позволяет военным медикам оптимально тратить свое время и не прилагать лишних усилий на поиск и обеспечение доставки донорской крови и ее компонентов", - добавляют в Кабмине.
Согласно данным Минздрава, около 60% смертей украинских военных, которых можно было избежать, связаны с потерей крови. Своевременное переливание может существенно уменьшить этот процент.
В ведомстве отмечают, что переливание цельной донорской крови на догоспитальном этапе может спасти не одну жизнь.
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