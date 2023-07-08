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Кабмин упростил передачу донорской крови на фронт

Фото: Кабмин упростил передачу донорской крови на фронт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство упростило механизм поставок донорской крови на фронт. Это позволит сохранить больше жизней наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Как отмечают в правительстве, новое постановление Минздрава поможет избежать бюрократию и неоптимально организованные процессы в вопросе передачи донорской крови нашим военным.

Теперь в каждом медицинском подразделении будет человек, который отвечает за донорскую кровь. Он сможет заранее сформулировать запрос на нужные объемы крови, чтобы их вовремя подготовили и направили в зону боевых действий.

Процесс получения донорской крови теперь будет предусматривать следующий алгоритм действий:

  • опорный субъект системы крови комплектует необходимый объем донорской крови и ее компонентов и уведомляет региональных координаторов о дате и месте их получения;
  • региональный координатор обеспечивает получение, транспортировку и распределение донорской крови и ее компонентов в соответствии с запросами, поданными координаторами медицинских подразделений.

Задача медицинских подразделений будет сводится к формировании запросов и отчетов.

"Такой подход позволяет военным медикам оптимально тратить свое время и не прилагать лишних усилий на поиск и обеспечение доставки донорской крови и ее компонентов", - добавляют в Кабмине.

Проблема с поставками донорской крови

Согласно данным Минздрава, около 60% смертей украинских военных, которых можно было избежать, связаны с потерей крови. Своевременное переливание может существенно уменьшить этот процент.

В ведомстве отмечают, что переливание цельной донорской крови на догоспитальном этапе может спасти не одну жизнь.

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