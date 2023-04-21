ua ru
Пт, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин упростит выезд военнослужащих на лечение за границу: что известно

Новина українською →
Украина, Пятница 21 апреля 2023 18:03
Кабмин упростит выезд военнослужащих на лечение за границу: что известно Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 21 апреля, Кабмин намерен принять постановление, которое упростит процесс выезда на лечение для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Премьер напомнил, что на одном из прошлых заседаний правительства он озвучивал четкие приоритеты украинского правительства в сфере ветеранской политики.

Одним из этих приоритетов, по его словам, является реформа медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий.

"Сегодня принимаем постановление об упрощении выезда наших раненых бойцов на лечение за границу", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, после принятия постановления, военные смогут получить такое направление в том медучреждении, где проходят лечение или реабилитацию.

"Без затягивания, без очередей, без бюрократии", - подчеркнул премьер.

Напомним, мы сообщали, что Кабмин определил, что одной из ключевых задач на этот год станет формирование целостной и комплексной ветеранской политики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Премьер-министр Денис Шмыгаль Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
С переселенцев не будут взимать долги за коммуналку, - Шмыгаль
С переселенцев не будут взимать долги за коммуналку, - Шмыгаль
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны