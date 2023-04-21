Кабмин упростит выезд военнослужащих на лечение за границу: что известно

Сегодня, 21 апреля, Кабмин намерен принять постановление, которое упростит процесс выезда на лечение для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Премьер напомнил, что на одном из прошлых заседаний правительства он озвучивал четкие приоритеты украинского правительства в сфере ветеранской политики.

Одним из этих приоритетов, по его словам, является реформа медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий.

"Сегодня принимаем постановление об упрощении выезда наших раненых бойцов на лечение за границу", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, после принятия постановления, военные смогут получить такое направление в том медучреждении, где проходят лечение или реабилитацию.

"Без затягивания, без очередей, без бюрократии", - подчеркнул премьер.

Напомним, мы сообщали, что Кабмин определил, что одной из ключевых задач на этот год станет формирование целостной и комплексной ветеранской политики.

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