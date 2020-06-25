Кабмін утворив комісію з відбору кандидатів у члени НКРЕКП

Кабінет міністрів України утворив конкурсну комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). До комісії увійшло п’ять осіб.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду 25 червня.

Кабмін також призначив склад комісії з відбору, до якої увійшли:

Члени конкурсної комісії, визначені Кабміном на підставі пропозицій Міненерго і Мінрегіону:

Сергій Чех

Юрій Андрійчук.

Члени конкурсної комісії, визначені Кабміном на підставі пропозицій Комітету Верховної ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг:

Олексій Рябчин,

Світлана Голікова,

Олег Прохоренко.

Нагадаємо, в червні 2019 року Конституційний суд України визнав неконституційним створення НКРЕКП, оскільки повноваження президента не передбачають право створення такого органу.

Однак у грудні 2019 року Верховна рада України схвалила зміни до закону про НКРЕКП, (щодо приведення у відповідність до вимог Конституції України).