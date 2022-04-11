Кабмін створює раду з логістики в сільському господарстві

Спеціалізована Координаційна рада під головуванням Міністра аграрної політики та продовольства має оперативно розв'язувати проблемні питання у сфері розвитку транзитного потенціалу та логістики продукції сільського господарства в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабінету Міністрів України.

Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів України. Рада має сприяти координації між міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими адміністраціями у сфері розвитку транзитного потенціалу та логістики, контролювати та сприяти експорту продукції галузі тощо.

Нагадаємо, що вступив в силу закон про продовольчу безпеку. Він спрямований на швидке залучення сільськогосподарських земель країни у виробництво аграрної продукції в умовах воєнного стану.

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