Кабмін коротить граничну чисельність держслужбовців через ліквідацію вакантних посад
Національне агентство України з питань державної служби підготувало проект постанови Кабінету міністрів щодо скорочення граничної чисельності держслужбовців. Пропонується зафіксувати фактичну чисельність плюс 10%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, розміщений на сайті ФПУ для обговорення.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, документ необхідний для попередження практики збереження значної кількості вакансій у штатному розписі в межах граничної чисельності для подальшого використання економії фонду оплати праці. За даними НАДС протягом 2017-2020 років виявлено понад 30 тисяч вакансій.
"Це призводить до виникнення понад 6 млрд грн економії фонду оплати праці в цілому. Цей фонд використовується для встановлення надмірних і необгрунтованих надбавок, що призводить до значного дисбалансу в оплаті праці", - йдеться в документі.
Станом на 31 грудня 2020 року загальна (штатна) чисельність посад державної служби становила 229,6 тис. посад, фактична чисельність працюючих державних службовців становила 182,9 тис. державних службовців або приблизно 80% від загальної чисельності посад державної служби, чисельність вакантних посад державної служби становила 46,6 тис. посад.
Документом пропонується скоротити граничну чисельність державних органів за рахунок вакансій, які становлять понад 30% від граничної чисельності. Підхід передбачає встановлення граничної чисельності працівників на рівні їх фактичної чисельності станом на 1 квітня 2021 року збільшеної на 10% від їх граничної чисельності.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив розмір посадового окладу у 2021 році в державних органах. Керівники міністерств, центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом будуть отримувати 33600 гривень.