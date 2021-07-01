ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кабмін коротить граничну чисельність держслужбовців через ліквідацію вакантних посад

Новость на русском →
Україна, Четвер 01 липня 2021 12:12
Кабмін коротить граничну чисельність держслужбовців через ліквідацію вакантних посад Фото: граничну чисельність держслужбовців скоротять за рахунок ліквідації зайвих вакансій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національне агентство України з питань державної служби підготувало проект постанови Кабінету міністрів щодо скорочення граничної чисельності держслужбовців. Пропонується зафіксувати фактичну чисельність плюс 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, розміщений на сайті ФПУ для обговорення.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, документ необхідний для попередження практики збереження значної кількості вакансій у штатному розписі в межах граничної чисельності для подальшого використання економії фонду оплати праці. За даними НАДС протягом 2017-2020 років виявлено понад 30 тисяч вакансій.

"Це призводить до виникнення понад 6 млрд грн економії фонду оплати праці в цілому. Цей фонд використовується для встановлення надмірних і необгрунтованих надбавок, що призводить до значного дисбалансу в оплаті праці", - йдеться в документі.

Станом на 31 грудня 2020 року загальна (штатна) чисельність посад державної служби становила 229,6 тис. посад, фактична чисельність працюючих державних службовців становила 182,9 тис. державних службовців або приблизно 80% від загальної чисельності посад державної служби, чисельність вакантних посад державної служби становила 46,6 тис. посад.

Документом пропонується скоротити граничну чисельність державних органів за рахунок вакансій, які становлять понад 30% від граничної чисельності. Підхід передбачає встановлення граничної чисельності працівників на рівні їх фактичної чисельності станом на 1 квітня 2021 року збільшеної на 10% від їх граничної чисельності.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив розмір посадового окладу у 2021 році в державних органах. Керівники міністерств, центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом будуть отримувати 33600 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України
NEWS
Тарифи знову підвищили: скільки коштуватиме газ у липні
Тарифи знову підвищили: скільки коштуватиме газ у липні
DAILY
Закон про олігархів. Чи прийме Рада проект Зеленського і що не влаштовує депутатів
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Закон про олігархів. Чи прийме Рада проект Зеленського і що не влаштовує депутатів