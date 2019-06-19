Кабмін скоротить кількість чиновників в держадміністраціях. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Гройсман повідомив, що вніс пропозицію уряду про скорочення чисельності районних державних адміністрацій в Україні на 50%.

"Фактично сьогодні постало питання про те, щоб оптимізувати чисельність державних чиновників, які працюють на територіях...Я вніс пропозицію уряду про скорочення чисельності районних державних адміністрацій в Україні на 50%. З 1 січня 2020 року. Але за винятком соціальних служб і за винятком двох регіонів - Донецька і Луганська області", - йдеться в повідомленні.

Також прем'єр зазначив, що в одних регіонах країни ситуація з об'єднанням краще, в інших "заважають чиновники на місцях".

"Сьогодні виносимо на розгляд питання оптимізації кількості райдержадміністрацій на 50% за винятком соцслужб і двох регіонів - Донецької і Луганської областей", - написав Гройсман в Twitter.

Нагадаємо, раніше Гройсман анонсував призначення нових голів обласних державних адміністрацій. 10 червня президент України Володимир Зеленський ініціював звільнення всіх голів обласних державних адміністрацій.