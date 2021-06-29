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Кабмін зберіг ціну електроенергії для населення до 1 серпня на рівні 1,68 гривень

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів продовжив чинний механізм спеціальних обов’язків (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення. Діюча ціна для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год збережена до 1 серпня 2021 року.

Постанова Кабміну від № 659 від 29 червня оприлюднена на Урядовому порталі.

Раніше Міністерство енергетики ініціювало продовження спеціальних зобов'язань щодо забезпечення електроенергією населення до 1 серпня.

Як повідомляло РБК-Україна, постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу за перші 100 кВт на рівні 90 копійок за 1 кВт·год набула чинності з 1 січня 2021 року.

Цим рішенням уряд підняв середню ціну на електроенергію для населення на 36,6%.

Наприкінці квітня уряд вирішив продовжити механізм ПСО до 30 червня. Ціна на електроенергію була збережена на рівні 1,68 гривень за 1 кВт-год.

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Електроенергія