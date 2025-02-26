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Кабмин сегодня рассмотрит текст соглашения с США, - Шмыгаль

Фото: Государственный долг Украины достиг 7 триллионов гривен
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины сегодня рассмотрит текст соглашения с Соединенными Штатами "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на телемарафоне.

"Сегодня правительство будет рассматривать текст этого соглашения, уполномочивать министров для дальнейшего подписания", - сказал он.

По его словам, подписание состоится после того, как президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорятся о гарантиях безопасности

"В присутствии президентов представитель правительства подпишет этот предварительный договор", - добавил Шмыгаль.

Премьер сообщил, что ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение, его подписания в отрыве от гарантий безопасности для Украины.

Шмыгаль отметил, что договор будет иметь юридическую силу и предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, "где и Украина, и США на равных будут управлять этим фондом, наполнять его".

 

Напомним, президент Владимир Зеленский может на этой неделе посетить Вашингтон и встретиться с Дональдом Трампом. Ожидается, что во время этого визита Киев и Вашингтон заключат соглашение о полезных ископаемых.

Согласно многочисленным источникам, украинская и американская стороны близки к заключению соглашения по природным ресурсам. Хотя ранее администрация президента США Дональда Трампа выдвигала жесткие требования, после напряженных переговоров стороны пришли к компромиссу.

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Соединенные Штаты Америки