Кабмін погодив звільнення Степанова та Гордєєва

Кабінет міністрів України погодив звільнення голів Одеської ОДА Максима Степанова та Херсонської ОДА Андрія Гордєєва. Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

За даними джерела, відповідні рішення було прийнято на закритій частині Кабміну. Очікується, що найближчим часом президент Петро Порошенко підпише укази.

У той же час про можливі нові призначення на ці посади поки нічого не відомо.

Нагадаємо, минулого тижня Гордєєв написав заяву про звільнення за власним бажанням. Як повідомляло РБК-Україна, на його відставкці та притягненні до кримінальної відповідальності вже кілька місяців наполягають активісти і родичі Катерини Гандзюк.

Раніше також стало відомо, що президент Петро Порошенко відсторонив Степанова від посади голови Одеської ОДА і призначив тимчасово виконуючим Сергія Паращенка. Однак на прес-конференції він відмовився йти з посади і назвав президентський указ перевищенням його повноважень. За інформацією РБК-Україна, останньою краплею в історії зі Степановим став провал чинного президента в Одеській області в першому турі виборів.