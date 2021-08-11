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Кабмін погодив звільнення голови Харківської ОДА

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів погодив звільнення голови Харківської ОДА Айни Тимчук. Рішення прийняте сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Президент України Володимир Зеленський призначив Айну Тимчук головою Харківської обласної державної адміністрації 27 листопада 2020 року.

Однак її екс-чоловік двічі ставав фігурантом розслідувань Bihus.info.

За даними журналістів, він мав очевидний конфлікт інтересів минулого посади директора Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА, а також приховав майно від НАЗК.

Навесні харківські перевізники зверталися до президента через спроби рейдерського захоплення автобусних перевезень в області, вказуючи на Андрія і Айну Тимчук.

Нещодавно харківські журналісти в розслідуванні заявили, що Тимчук могла вести бізнес в окупованому Криму.

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Кабінет Міністрів УкраїниХарків