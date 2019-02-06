Кабмін погодив склад наглядової ради АМПУ

До наглядової ради увійшли фахівці з Німеччини, Нідерландів та Бельгії

Кабинет министров утвердил состав наблюдательного совета "Администрации морских портов Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что независимыми членами набсовета АМПУ назначены Хуртьене Вольфганг (Hurtienne Wolfgang), Ян Ван Шоонховен (Jan Van Shoonhoven), Патрик Верховен (Patrick Verhoeven), Юлия Клименко. Представителями государства в наблюдательном совете станут Дмитрий Баринов, Антон Ященко, Тарас Троцкий.

Также сообщается, что независимое оценивание кандидатов проводила международная компания по поиску и отбору руководящего персонала Boyden Global Executive Search.

Отметим, конкурс на должности независимых членов набсовета был объявлен 11 октября прошлого года. На участие в отборе подали заявления 85 кандидатов, из них 46 украинцев.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Александр Саенко заявил, что в Украине в 2019 году планируется сформировать наблюдательные советы еще пяти крупных государственных компаний. Он также добавил, что это будут наблюдательные советы, в которых большинство мест будет отведено независимым кандидатам.