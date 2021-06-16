Кабмін погодив призначення нового голови Сумської ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення нового голови Сумської обласної державної адміністрації (ОДА). На цю посаду указом президента пропонується призначити Дмитро Живицький.
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.
"Поки ще не бажаємо... давайте дочекаємося затвердження і далі будемо співпрацювати з вами в новій якості. Поки ви ще діючий заступник міністра, так що вам успіхів і всього самого доброго", - зазначив прем'єр Денис Шмигаль.
Зазначимо, у 2016 році Живицький був керівником апарату Сумської ОДА, а з вересня 2019 року - першим заступником міністра розвитку громад і територій України та курирував ЖКГ. У 2020 році перейшов на позицію заступника міністра інфраструктури.
Нагадаємо, на сьогодні посаду голови Сумської ОДА займає Василь Хома, його призначили в листопаді 2020 року.
Раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко говорив, що найближчим часом очікується звільнення кількох голів ОДА.
"...будуть ще заміни голів обладміністрацій найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Відкривати такі заміни поки рано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки шукаємо кандидатів", - підкреслив Тимошенко.