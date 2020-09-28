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Кабмін погодив призначення нового голови Чернігівської ОДА

Автор: Анастасия Рокитна

Кабінет міністрів України провів сьогодні позачергове засідання. На ньому було прийнято рішення щодо погодження кандидатури Анни Коваленко на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

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Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

Разом з тим, було прийнято рішення про звільнення Валерія Жалдака з посади заступника міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції. Він став першим заступником голови Кіровоградської ОДА.

А Володимира Купрія звільнили з посади першого заступника голови Національного агентства України з питань державної служби.

"Погодити призначення: Коваленко Анни Миколаївни - головою Чернігівської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив звільнення голови Чернігівської обласної держадміністрації Андрія Прокопенка з цієї посади.

Крім того, у червні цього року президент Володимир Зеленський змінив голову Вінницької ОДА.

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