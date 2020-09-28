Кабмін погодив призначення нового голови Чернігівської ОДА

Кабінет міністрів України провів сьогодні позачергове засідання. На ньому було прийнято рішення щодо погодження кандидатури Анни Коваленко на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

Разом з тим, було прийнято рішення про звільнення Валерія Жалдака з посади заступника міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції. Він став першим заступником голови Кіровоградської ОДА.

А Володимира Купрія звільнили з посади першого заступника голови Національного агентства України з питань державної служби.

"Погодити призначення: Коваленко Анни Миколаївни - головою Чернігівської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив звільнення голови Чернігівської обласної держадміністрації Андрія Прокопенка з цієї посади.

Крім того, у червні цього року президент Володимир Зеленський змінив голову Вінницької ОДА.