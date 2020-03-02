Кабмін погодив призначення в.о. керівників трьох обленерго

Кабінет міністрів України погодив кандидатури нових в.о. керівників трьох обленерго. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковані на урядовому порталі документи.

Згідно з опублікованими документами, виконуючим обов'язки "Харківобленерго" призначать Костянтина Логвиненка, в. о. гендиректора "Миколаївобленерго" буде Сергій Кугатов, а "Хмельницькобленерго" очолить Валерій Гапонов.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів прийняв рішення про зміну менеджменту компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які є державними компаніями.

Раніше також Кабмін запропонував підняти штрафи для обленерго за зловживання при підключенні до мереж. Зокрема, на одному із засідань уряду був схвалений законопроект, який посилить відповідальність природних монополій - операторів систем розподілу - за зловживання на ринку електроенергії. Зокрема, зростуть штрафи за завищену плату за підключення до електромереж, а також за затягування розгляду документів від бізнесу.