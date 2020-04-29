Уряд погодив зміни до умов облаштування пунктів пропуску на кордоні з Польщею

Кабінет міністрів на засіданні 29 квітня погодив внесення змін до Податкового та Митного кодексів України, які розблокують використання кредиту 100 млн євро від Польщі на облаштування пунктів пропуску на кордоні. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

За даними прес-служби, погоджені зміни уточнюють перелік операцій, товарів, що звільняються від оподаткування податками, сплати митних платежів на території України в рамках реалізації відповідного договору між урядами двох країн.

У рамках договору Укравтодор отримає 68 млн євро (розбудова дорожньої інфраструктури на підходах до 6 пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні), Державна митна служба - 25 млн євро (облаштування п/п "Шегені", "Краківець", "Рава-Руська"), АДПСУ - 7 млн євро (реконструкція 7 відділів прикордонної служби).

Як зазначили в пре-службі, кредитний договір між урядами України та Республіки Польща набрав чинності ще в квітні 2016 року. Кошти залучаються під 0,15% річних на 30 років для розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону.

Проте через складнощі з виконанням польськими підприємствами контрактів, зокрема, із ввезенням і закупівлею на території України необхідних товарів, вибірка кредиту склала лише 5,8 млн євро.

Раніше планувалося що кредит буде використаний на покращення інфраструктури у прикордонному регіоні з Польщею - 68 мільйонів євро на покращення стану доріг і 32 мільйона євро - на прикордонні пункти пропуску.