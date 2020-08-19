Кабмін зменшив вартість віз у чотири рази для залучення іноземних туристів

Фото: аеропорт (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зменшення вартості віз допоможе збільшити туристичний потік у 2-2,5 рази без падіння суми зборів

Кабінет міністрів вніс зміни до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію. Вартість разової візи зменшена з 85 доларів до 20 доларів.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 19 серпня.

Згідно з постановою, збільшується кратність е-Віз - на додаток до е-Візи для разового в’їзду запроваджується е-Віза для дворазового в’їзду.

На заміну разової е-Візи вартістю 85 доларів запроваджується:

разова е-Віза вартістю 20 доларів,

дворазова е-Віза вартістю 30 доларів.

Крім того, запроваджується на вибір заявника можливість оформити е-Візу у звичайному або терміновому порядку. У разі термінового оформлення тарифна ставка подвоюється.

Також скорочуються строки оформлення е-Віз - на заміну діючого строку до 9 робочих днів запроваджується термінове оформлення (1 робочий день) та звичайна процедура (3 робочі дні).

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, станом на сьогодні МЗС України здійснює оформлення разових е-Віз за тарифною ставкою 85 доларів громадянам 48 держав.

"Чинна вартість е-Віз та можливість їх використання лише для одноразового в’їзду визначено факторами, які перешкоджають спрощеному в’їзду іноземців в Україну", - йдеться в документі.

За даними МЗС, у 2019 році оформлено 35 000 електронних віз на загальну суму 2,975 млн доларів. Зменшення вартості призведе до падіння цією суми до 975 тисяч доларів.

Однак, за оцінками МЗС, спрощення процедури оформлення е-Віз дозволить збільшити попит (та, відповідно кількість подорожуючих) щонайменше у 2-2,5 рази.

"Прогнозовані суми консульських надходжень становитимуть близько 3 млн доларів", - йдеться в документі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю до 31 січня 2021 року.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії та країн Аравійського півострова.