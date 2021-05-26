Уряд пом'якшив переведення виплат пенсій виключно на банківські картки

Кабінет міністрів вирішив внести зміни у своє рішення, яке було ухвалено у березні, щодо переводу пенсій та інших соціальних виплат на банківські картки. Перехід на картки буде правом, а не обов'язком.
Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке транслювалося в Youtube.
"Ще одне важливе питання соціальної сфери - це доставка пенсій. Як я і обіцяв, така доставка має відбуватися максимально комфортно для людей. Перехід на отримання пенсій з готівкової у карткову форму має відбуватися поступово, реалізовуватися як право людей, а не зобов’язання", - сказав він.
За словами прем'єра, уряд сьогодні закріпить зміни у відповідній постанові.
Водночас текст проекту постанови поки що не оприлюднений, тому деталі рішення невідомі.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України". З 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним лише для частини пенсіонерів.
Відзначимо, зараз через "Укрпошту" отримують пенсії 3,5 млн осіб.