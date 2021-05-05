Доставка пенсій поштою: ПФУ підготував умови конкурсу
Пенсійний фонд України підготував проект Порядку проведення конкурсу з відбору організацій, які здійснюють виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України. До проведення конкурсу пенсії доставлятиме "Укрпошта".
Проект документу оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Згідно з проектом, до участі в конкурсі допускаються оператори поштового зв'язку, які провадять господарську діяльність у сфері надання послуг поштового зв'язку протягом не менше ніж п'ять років.
Крім того, оператори повинні надавати послуги в адміністративно-територіальних одиницях, в яких працюють головні управління Пенсійного фонду України, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих адміністрацій та громад.
Також такі оператори поштового зв'язку повинні фінансову та матеріально-технічну спроможність забезпечити схоронність коштів, призначених для виплати пенсій та грошової допомоги, та їх доставку одержувачам.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України". З 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним лише для частини пенсіонерів.
Відзначимо, зараз через "Укрпошту" отримують пенсії 3,5 млн осіб.