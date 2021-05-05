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Доставка пенсій поштою: ПФУ підготував умови конкурсу

Новость на русском → Україна, Середа 05 травня 2021 15:39
Доставка пенсій поштою: ПФУ підготував умови конкурсу Фото: компанію, яка доставлятиме пенсії, оберуть на конкурсі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України підготував проект Порядку проведення конкурсу з відбору організацій, які здійснюють виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України. До проведення конкурсу пенсії доставлятиме "Укрпошта".

Проект документу оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з проектом, до участі в конкурсі допускаються оператори поштового зв'язку, які провадять господарську діяльність у сфері надання послуг поштового зв'язку протягом не менше ніж п'ять років.

Крім того, оператори повинні надавати послуги в адміністративно-територіальних одиницях, в яких працюють головні управління Пенсійного фонду України, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих адміністрацій та громад.

Також такі оператори поштового зв'язку повинні фінансову та матеріально-технічну спроможність забезпечити схоронність коштів, призначених для виплати пенсій та грошової допомоги, та їх доставку одержувачам.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України". З 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним лише для частини пенсіонерів.

Відзначимо, зараз через "Укрпошту" отримують пенсії 3,5 млн осіб.

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